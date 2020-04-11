Son Dakika › Güncel › Sarıkaya Belediyesi ilçenin belirli noktalarına dezenfekte standları yerleştirdi - Son Dakika
Sarıkaya Belediyesi ilçenin belirli noktalarına dezenfekte standları yerleştirdi
7 saat önce
Sarıkaya Belediyesi, cadde ve sokaklara vatandaşlar için dezenfekte standları yerleştirdi.
Sarıkaya Belediyesi, cadde ve sokaklara vatandaşlar için dezenfekte standları yerleştirdi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye olarak bütün tedbirleri uyguladıklarını belirtti.
Vatandaşı evlerinde kalmaları konusunda sürekli uyardıklarını aktaran Açıkel, "Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızdan da sosyal mesafeyi korumalarını ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bunun için belirli noktalara dezenfekte stantları kurduk. Vatandaşlarımızın sık sık ellerini dezenfekte etsinler. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:24 Kaynak: AA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı