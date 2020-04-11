Sarıkaya Belediyesi ilçenin belirli noktalarına dezenfekte standları yerleştirdi - Son Dakika

Sarıkaya Belediyesi, cadde ve sokaklara vatandaşlar için dezenfekte standları yerleştirdi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye olarak bütün tedbirleri uyguladıklarını belirtti.

Vatandaşı evlerinde kalmaları konusunda sürekli uyardıklarını aktaran Açıkel, "Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızdan da sosyal mesafeyi korumalarını ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bunun için belirli noktalara dezenfekte stantları kurduk. Vatandaşlarımızın sık sık ellerini dezenfekte etsinler. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." ifadelerini kullandı.