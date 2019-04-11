Sarıkaya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yedieminden motosiklet çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yedieminden motosiklet çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.



Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yedieminde yaşanan hırsızlık olayını araştırırken Burunkışla köyünde bir samanlıkta parçalanmış motosiklet buldu, B.A, G.A, U.B ve B.C.'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A, G.A ve U.B. tutuklandı, B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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