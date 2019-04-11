Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Sarıkaya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yedieminden motosiklet çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Sarıkaya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yedieminden motosiklet çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yedieminde yaşanan hırsızlık olayını araştırırken Burunkışla köyünde bir samanlıkta parçalanmış motosiklet buldu, B.A, G.A, U.B ve B.C.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A, G.A ve U.B. tutuklandı, B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:49 Kaynak: AA
Yozgat, Sarıkaya, Güncel
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