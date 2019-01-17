Sarıkaya'da Av Komisyonu Toplandı
1 saat önce
Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan başkanlığında ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.
Sarıkaya
Kaymakamı Yasin Özcan
başkanlığında ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
binasındaki toplantıya, 18 Mayıs
2004 tarih ve 25466 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkez
Av Komisyonu, il ve ilçe av komisyonlarının görevleri, çalışma esas ve usullerine dair yönetmelik" doğrultusunda ilçe genelinde av hayvanı türlerinin avlanma zamanlarını, avcı başına günlük avlanma limitlerini, avlanması yasak av hayvanları türlerini ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlarda bilgi verildi.
Kaymakam Özcan, avcıların aynı zamanda doğayı da koruması ve kurallara uyması gerektiğini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:35 Kaynak: AA
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak