Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'da Doğu Türkistan İçin Yürüyüş Düzenlendi

Sarıkaya'da Doğu Türkistan İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Türk Eğitim-Sen tarafından Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sarıkaya'da Doğu Türkistan İçin Yürüyüş Düzenlendi, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Türk Eğitim-Sen tarafından Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Baran Caddesi'nde başlayan yürüyüş miting alanında sona erdi.

Miting meydanında düzenlenen programda konuşan Türk Eğitim-Sen Başkanı Bayram Höke, Türkistan kan gölüne dönmüşken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'in yaşanan dramı görmezden geldiğini söyledi.

Höke, "Bizler dünyanın görmezden geldiği öz kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Doğu Türkistan halkına her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha yüksek sesle haykırıyor ve Çin'i şiddetle kınıyoruz." dedi.


Konuşmanın ardında program dua edilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Yozgat, Türk Eğitim Sen, Sarıkaya, Doğu Türkistan, Güncel
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