Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'da Kar Temizleme Çalışması

Sarıkaya'da Kar Temizleme Çalışması

14 dakika önce

Sarıkaya Belediyesi temizlik ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Sarıkaya'da Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Sarıkaya Belediyesi temizlik ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine, ilçede yoğun kar yağışının ardından temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Açıkel, "Kar yağışı bitince yol kenarları ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışması başlattık. Bütün mahallelerimize yetişmeye çalışıyoruz. Temizlik ekiplerimiz Baran Caddesi ve Nevzat Şener Bulvarı üzerinde çalışıyor. Toplanan kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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