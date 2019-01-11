Sarıkaya'da Kar Temizleme Çalışması
14 dakika önce
Sarıkaya Belediyesi temizlik ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.
Sarıkaya
Belediyesi temizlik ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel
, AA muhabirine, ilçede yoğun kar yağışının ardından temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Açıkel, "Kar
yağışı bitince yol kenarları ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışması başlattık. Bütün mahallelerimize yetişmeye çalışıyoruz. Temizlik ekiplerimiz Baran Caddesi ve Nevzat Şener Bulvarı üzerinde çalışıyor. Toplanan kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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