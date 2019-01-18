Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'da Öğrenciler Karne Aldı

Sarıkaya'da Öğrenciler Karne Aldı

58 dakika önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Sarıkaya'da Öğrenciler Karne Aldı, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Babayağmur Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye eden Özcan, "Yoğun bir öğretim sonrası dinlenmeyi hak ettiniz. Sizlerden tatil günlerinde özellikle sağlığınızı korumanızı, dinlenmenizi, ailelerinizle birlikte zaman geçirmenizi ve özellikle kitap okumanızı istiyorum." dedi.

Özcan, öğrencilere karnelerinin yanında çeşitli hediyeler de verdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Babayağmur, Yozgat, Sarıkaya, Güncel
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