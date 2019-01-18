Sarıkaya'da Öğrenciler Karne Aldı

Yozgat
'ın Sarıkaya
ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Babayağmur
Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye eden Özcan, "Yoğun bir öğretim sonrası dinlenmeyi hak ettiniz. Sizlerden tatil günlerinde özellikle sağlığınızı korumanızı, dinlenmenizi, ailelerinizle birlikte zaman geçirmenizi ve özellikle kitap okumanızı istiyorum." dedi.
Özcan, öğrencilere karnelerinin yanında çeşitli hediyeler de verdi.
Törene, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.