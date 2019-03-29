Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'da "Okuyan İlçe Okuyan Nesil" Projesi

Sarıkaya'da "Okuyan İlçe Okuyan Nesil" Projesi

1 saat önce

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerde okuma bilinci oluşturmak amacıyla "Okuyan İlçe Okuyan Nesil" projesini hayata geçirdi.

Sarıkaya'da
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerde okuma bilinci oluşturmak amacıyla "Okuyan İlçe Okuyan Nesil" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine rehber öğretmenleri tarafından seçilen kitaplar, Namık Kemal Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, okumanın önemine değinerek, "En etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin okumayı bir alışkanlık haline getirmeleri için bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş projenin hazırlanışı, amacı ve ödülleriyle ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Sarıkaya, Güncel
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