Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'da Typ Kurası Çekildi

Sarıkaya'da Typ Kurası Çekildi

58 dakika önce

Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Sarıkaya Kaymakamlığı, bünyesinde işe başlayacak 88 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Sarıkaya'da Typ Kurası Çekildi, System.String[]
Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Sarıkaya Kaymakamlığı, bünyesinde işe başlayacak 88 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.


Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine katılan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde belirlenen 88 kişiye yaklaşık 6 ay süreyle istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.


İŞKUR'un bu uygulamasının hem kurumlara hem de vatandaşların büyük yararının olduğunu belirten Özcan, "İşsiz vatandaşlarımıza 6 ay süreyle istihdam sağlamak çok önemlidir. Kurum olarak 88 kişi istihdam edeceğiz. İnşallah işe ihtiyacı olan vatandaşlarımız için hayırlı olur." diye konuştu.


Kurada ismi belirlenen 88 kişi, 2 Ocak Çarşamba günü iş başı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:59 Kaynak: AA

İŞKUR, Sarıkaya, Ekonomi
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