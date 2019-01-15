Sarıkaya'da Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı
1 saat önce
Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.
Sarıkaya
Kaymakamı Yasin Özcan
başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.
Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler anlatıldı.
Toplantıda konuşan Kaymakam Özcan, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermediğini dile getiren Özcan, "Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine büyük ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor." dedi.
Toplantıya, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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