Sarıkaya'da yolcu ve öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Sarıkaya'da yolcu ve öğrenci servisleri denetlendi
10.11.2020 14:59
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ilçe merkez ve köy güzergahlarında okul servis araçları ile yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ilçe merkez ve köy güzergahlarında okul servis araçları ile yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sarıkaya Kaymakamlığınca trafik ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, öğrencilere ve servis sürücülerine korona virüsle ilgili bilgiler verdi. Ekipler ayrıca trafik ve taşıma kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Trafik denetimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. - YOZGAT
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