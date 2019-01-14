Sarıkaya'de Ekmek Fırınları Denetlendi
1 saat önce
Sarıkaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren ekmek fırınlarını denetledi.
Sarıkaya
Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren ekmek fırınlarını denetledi. Yozgat
'ın Sarıkaya ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Zaman zaman bu tip denetimlerin ilçede yapıldığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı hizmet almaları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ettiler. Ekipler, Sarıkaya'da bu tür denetimlerin devam edeceğini dile getirdi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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