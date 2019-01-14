Son Dakika Haberleri: Sarıkaya'de Ekmek Fırınları Denetlendi

Sarıkaya'de Ekmek Fırınları Denetlendi

1 saat önce

Sarıkaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren ekmek fırınlarını denetledi.

Sarıkaya'de Ekmek Fırınları Denetlendi, System.String[]
Sarıkaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren ekmek fırınlarını denetledi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Zaman zaman bu tip denetimlerin ilçede yapıldığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı hizmet almaları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ettiler. Ekipler, Sarıkaya'da bu tür denetimlerin devam edeceğini dile getirdi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Yozgat, Zabıta, Sarıkaya, Güncel
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