Sarıkaya ilçesinde özel eğitim öğrencilerinin çizdikleri hayaller kitaba dönüştürüldü - Son Dakika

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde derslerde hayallerini çizen özel eğitim gören öğrencilerinin resimleri "Özel Hayallerim Canlanıyor Projesi" ile kitaba dönüştürüldü.

Sarıkaya Yavuz Selim İlkokulu ve Şehit Metin Arslan İlkokulunda eğitim gören 12 kaynaştırma ve özel eğitim alt sınıf öğrencisinin derslerde çizdikleri hayalleri 3D tasarımcılar tarafından vektörel hale getirildi.

Sarıkaya Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Emrah Açıkgöz, AA muhabirine, Şehit Metin Arslan İlkokulu öğretmenleriyle Özel Hayallerim Canlanıyor Projesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında okuldaki özel öğrencilerin hayallerini kağıtlara çizip boyadığını belirten Açıkgöz, "Bu çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri bir şeyler yapmaları bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın yaptığı bu çizimleri 3D tasarımcılar tarafından vektörel hale getirildi, ardından grafikerimiz mizanpajı yaptı, sonra 500 kitap bastırdık." dedi.

Açıkgöz, kitapları öğrenci velilerine, öğretmenlere, esnafa, kurumlara hediye edeceklerini ifade ederek, "Ayrıca öğrencimizin çizdikleri bu resimleri 50x35 ebadında çerçeveletip kendilerine veriyoruz. Amacımız, özel eğitim öğrencilerimizin hayal dünyasını canlandırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, toplum hayatına kazandırılmasını sağlamak." diye konuştu.