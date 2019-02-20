Son Dakika Haberleri: Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında yapıldı.

Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında yapıldı.

Bir otelde yapılan toplantıda Kaymakam Özcan, 2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özcan, "Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde belki aramızda tekrar muhtar adayı olup halkın teveccühü ile muhtar seçilenlerle inşallah yarım kalan projelerimizde yeni seçilen muhtarlarımızla tamamlayacağız. Tekrar aday olmayan muhtarlarımıza bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum." dedi.


Konuşmanın ardından birliğin 2019 yılı çalışma ve yatırım programı meclis tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Murat Yıkılmaz, Dursun Tuncer, Abdullah Güngör ve köy muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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