Sarıkaya mağarası bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, kentin önemli turizm noktalarından birisi olan Sarıkaya Mağarası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'nin en önemli turizm noktalarından birisi olan Sarıkaya Mağarası için Vali Cevdet Atay başkanlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy ile ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı. Kültür ve Turizm Müdür vekili Sebahattin Parlak, düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Sarıkaya Mağarası'nın mevcut durumu ve mağaranın özellikleri hakkında bilgiler verdi. Yığılca'nın Sarıkaya köyünde bulunan mağara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 2001 yılında I. Derecede Doğal Sit Alanı olarak tescillendi. Doğal estetik, bilimsel ve ekolojik açıdan değerli, insanlık yararı açısından sağlık ve eko-turizm amaçlı turizm faaliyetleri yapılabilecek nitelikte doğal dengeler dikkate alınarak kullanılabilecek mağaralar statüsünde bulunan Sarıkaya Mağarası, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mağarası olarak biliniyor. Toplam 717 metre uzunluğu olan mağaranın ana galeri uzunluğu 510 metre, genişliği 80 metre ve boyu 75 metre. Salonda iki gelişim dönemine ait fosil ve genç damlataşı şekilleri bulunuyor. Salonun ortasında Aksu Çayından gelen derenin oluşturduğu küçük bir şelale ve ikinci evreye ait bir kanyon-vadi bulunuyor. İlk oluştuğu bölümden 17 metre ve gittikçe artan bir derinliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. - DÜZCE