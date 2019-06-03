Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve Beraberlik İftarı
8 dakika önce
İstanbul Develi Sarıkaya Köyü Derneği Sarıkaya mahallesinde birlik ve beraberlik iftarı düzenledi.
İstanbul Develi Sarıkaya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Köyü Derneği Sarıkaya mahallesinde birlik ve beraberlik iftarı düzenledi.
Köy meydanında düzenlenen iftar programına MHP
Develi Teşkilatı bir önceki dönem İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kabak, Develi Adliyesi Başsavcı
Özel Kalemi Yılmaz Özalp
, Dernek Başkanı Fahri Yıldırım, mahalle sakinleri ve civar köylerden vatandaşlar katıldı.
Dernek Başkanı Fahri Yıldırım, "Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızı yaptık. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden ve gelemeyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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