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Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım - Son Dakika

Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım

20.12.2021 10:50

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir'e attığı skandal tokat gündemden düşmüyor. Yeni açıklamalar yapan Demir, Sarıkaya'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve "Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım" dediğini ifade etti. "Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım" diyen Demir, kendisine verilen destek dolayısıyla üzüntüsünün biraz da olsa hafiflediğini ifade etti.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın sırasında ses sorununu çözmek adına kendisine yardımcı olmaya çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokadın görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Sarıkaya'nın Twitter hesabından yaptığı özür açıklaması da tepkileri dindirmeye yetmezken, olayın mağduru Demir'den yaşanan skandala ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"VERİLEN DESTEKLE ÜZÜNTÜM BİRAZ OLSUN HAFİFLEDİ"

Sputnik'ten Ali Çağatay'la Seyir Hali programına konuk olan gazeteci Demir, Sarıkaya'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve "Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım" dediğini ifade etti.

"Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım" diyen Demir, kendisine verilen destek dolayısıyla üzüntüsünün biraz da olsa hafiflediğini belirtti.

Demir, özetle şunları söyledi:

"Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı, keşke böyle bilinmeseydim. Keşke orada haksız olsaydık, o sorunu çıkaran biz olsaydık. Ve bu adamın o kızması haklı olsaydı, o yediğim tokadı sineye çekebilseydim. Ama suçsuz olmak… Bu zorumuza gitti."

Demir, Çağatay'ın Cuma günü yaşanan olayın İHA tarafından bir süre gizlemesi konusunda da şu yorumu yaptı:

"Ben yayınlanmasını istemiyordum. Böyle bir şeyin yayılmasını istemedim. Ailem görsün istemedim. Nasıl olduysa bir şekilde birileri paylaşmış."

SARIKAYA BUGÜNKÜ PROGRAMA ÇIKMADI

Muharrem Sarıkaya, hafta içi her gün Habertürk ekranında Duygu Kaya ile Gün Başlıyor isimli programı sunuyordu. Programda bugün Sarıkaya yer almadı.

KANAL ÖNÜNDE PROTESTO VAR

Gazeteciler bugün İstanbul Taksim'de bulunan Habertürk binası önünde protesto eylemi gerçekleştirecek. DİSK Basın-İş'ten de konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Habertürk binası önüne davet ediyoruz. 20 Aralık Pazartesi, 18.30 Habertürk Genel Merkezi."

Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Ahmet Demir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım - Son Dakika
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