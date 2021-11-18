Sarıkaya Roma Hamamı Unesco yolunda - Son Dakika

Sarıkaya Roma Hamamı'nın turizme açılması noktasında önemli bir adım atılmış oldu.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Beyin ve Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Beyin destekleriyle imzalanan bu protokol, hamamın turizme açılması noktasında önemli bir gelişmedir. Yozgat için çeşitli kurum ve kuruluşlarla, iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu protokolle çevre düzenlemesi bittikten sonra, Sarıkaya Roma Hamımı turizme açılacak ve bölgenin gözdesi olacaktır. İlimiz için hayırlı olsun" dedi.