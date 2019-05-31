Sarıkaya Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi
1 saat önce
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:24 Kaynak: AA
'ın Sarıkaya
ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.
Bir lokantada düzenlenen iftar programında Sarıkaya Ülkü Ocakları Başkanı Samet Lök, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Lök, ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı
'nın Türk milletti ve bütün İslam alemine hayırlı olmasını, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını temenni etti.
İftar programına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel
, MHP
İlçe Başkanı Alparslan Erbek ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.
300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar yemeği verdi
Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme