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Sarıkaya Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi

1 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.

Sarıkaya Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.
Bir lokantada düzenlenen iftar programında Sarıkaya Ülkü Ocakları Başkanı Samet Lök, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Lök, ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın Türk milletti ve bütün İslam alemine hayırlı olmasını, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını temenni etti.
İftar programına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, MHP İlçe Başkanı Alparslan Erbek ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:24 Kaynak: AA
Yozgat, Sarıkaya, Güncel
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