Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Güngör Yeniden Seçildi
1 saat önce
Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, yeniden başkan seçildi.
Sarıkaya
Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, yeniden başkan seçildi.
Sarıkaya Ziraat Odası Genel Kurulu, Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Şevkin Güngör ve Adem Ateş başkanlık için yarıştı.
İki liste halinde yapılan seçimde 75 delegeden 48'in oyunu alan Güngör, yeniden başkan seçilirken Adem Ateş 27 oyda kaldı.
Güven tazeleyen Güngör, tüm destekçilerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:43 Kaynak: AA
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