Sarıkayalı Çocuklar Tiyatro ile Buluştu

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Tiyatro Manço" grubu tarafından sahnelenen "Pijama Çocuk" isimli çocuk tiyatrosu yoğun ilgi gördü.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Tiyatro Manço" grubu tarafından sahnelenen "Pijama Çocuk" isimli çocuk tiyatrosu yoğun ilgi gördü.





İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin en önemi unsuru çocuklara sunulacak en etkili eğitim argümanlarından birinin de tiyatro olduğunu söyledi.



Çocukların tiyatroya olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Yoldaş, "Tiyatronun konusu orman ve doğa sevgisiydi, çocuklarımıza kalıcı bilgiler verildiğine inanıyorum." dedi.



Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun ardından öğrenciler, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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