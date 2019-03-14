Son Dakika Haberleri: Sarıkayalı Gazi Ahmet Duygu'ya Hizmet Belgesi Takdim Edildi

Sarıkayalı Gazi Ahmet Duygu'ya Hizmet Belgesi Takdim Edildi

1 saat önce

Şırnak'ta 2016 yılında tuzaklanmış mayına basması sonucu gazi olan Sarıkayalı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Duygu'ya gazilik beratı ve hizmet plaketi takdim edildi.

Sarıkayalı Gazi Ahmet Duygu'ya Hizmet Belgesi Takdim Edildi, System.String[]
Şırnak'ta 2016 yılında tuzaklanmış mayına basması sonucu gazi olan Sarıkayalı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Duygu'ya gazilik beratı ve hizmet plaketi takdim edildi.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, gazi Ahmet Duygu'yu evinde ziyaret etti.

Kaymakam Yasin Özcan, şehitlik ve gazilik makamının yüce bir makam olduğunu belirterek, "Devletimiz her zaman şehit yakınları, gazi ve ailelerimizin yanındadır. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak adına üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını yad ediyorum. Canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra Kaymakam Özcan ve İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, gazi Ahmet Duygu'ya gazilik beratı ve hizmet plaketini takdim etti.

Duygu da ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Şırnak, Jandarma, Güncel
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