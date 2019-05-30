Sarıkayalı üreticiler Denizbank'ın iftarında buluştu

Denizbank Sarıkaya Şube Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren üreticilere iftar verdi.

Denizbank Sarıkaya Şube Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren üreticilere iftar verdi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Denizbank Sarıkaya Şube Müdürü Vedat Çelik, tarımı milli mesele olarak gören, çiftçiye en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olma vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Çelik, "Banka olarak tarımın sadece finansman tarafıyla değil, sosyal tarafıyla da yakından ilgileniyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizde bölgemizin tarıma yön veren isimleriyle bir araya gelmekten, ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

İftar programına Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Özgür İnan Öztürk, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, TMO Ajans Amiri Süleyman Yazgı, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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