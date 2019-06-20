Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
24 dakika önce
TÜRKİYE'deki konargöçer geleneğini yıllardır sürdürmeye çalışan Sarıkeçili Yörükler, yaz ayları nedeniyle Mersin'den Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yaylalara göç etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'deki konargöçer geleneğini yıllardır sürdürmeye çalışan Sarıkeçili Yörükler, yaz ayları nedeniyle Mersin'den Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yaylalara göç etti.
Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını Mersin'de yazları da Konya ve Karaman'ın Toros Dağları eteklerindeki yaylalarda yaşamını sürdürüyor. Bu yıl da Mersin'den yaklaşık 2 ay süren göç yolculuğunun ardından Seydişehir ilçesine gelen Sarıkeçili Yörükler, Gevrekli ve Boyalı mevkiine yerleşti.
Konargöçer geleneğini sürdürmek için her yıl göç ettiklerini belirten Sarıkeçililer Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran, beraberinde yaklaşık 8 bin küçükbaş hayvanla geldiklerini belirtti. Göç yolculuğu sırasında geçtikleri bölgelerdeki insanların ve muhtarların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Savran, "Kadim kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Doğal hayatı seviyoruz. Doğanın korunması, doğal beslenme açısından bin yıllık kültürümüzü devam ettirmeye çalışan biz Sarıkeçililerin varlığı çok önemlidir" dedi.
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- Seydişehir
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