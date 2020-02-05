Sarıkeçili Yörüklerden depremzedelere anlamlı destek - Son Dakika

Türkiye'nin son konargöçer Yörükleri olan Sarıkeçili Yörüklerin, depremzedeler için bağışladıkları tek geçim kaynakları olan keçiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla deprem bölgesine gönderildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ depreminin yaşandığı andan itibaren bölgeye yardım iletmeyi sürdürüyor. Mersin'in kırsal kesimlerinde yaşayan ve tek geçim kaynakları keçi olan Sarıkeçili Yörükler de 'can dostum' diye nitelendirdikleri keçilerini, bölgedeki depremzedeler için bağışladı.



Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelen Sarıkeçili Yörükler, Büyükşehir Belediyesine başvurarak, bağışlarının bölgeye ulaştırılması için talepte bulundu. Mersin'in çeşitli kırsal bölgelerinden bağışlanan keçileri, Gülnar Mezbahasına taşıyan belediye ekipleri, burada bağışların kesim işlemini gerçekleştirdi. Ardından parçalama ve paketleme işlemleri tamamlanan bağışlar, Büyükşehir Belediyesinin et nakil aracı ve bir transfer aracıyla 6'sı Sarıkeçili Yörüklerden oluşan 8 kişilik ekiple bölgeye doğru yola çıktı.



Bağışların bölgeye ulaşması için tüm imkanlar sunuldu



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, konunun kendilerine ulaştığı andan itibaren imkanlarını seferber ettiklerini belirterek,"Bu durum söz konusu olunca, biz de Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızla iletişime geçtik. Bu konuyu en güzel şekilde nasıl sonuçlandırabileceğimizi konuştuk. Kendi mezbahamız, araçlarımız var. Toplanılan keçilerin hijyenik ortamda kesimi, parçalanması ve paketlenmesi noktasında çalışabileceğimizi kararlaştırdık. Ardından hayvanların bölgeden toplanması konusunda yardımcı olduk. İlgili mezbahamıza getirildi, parçalanmak üzere başka bir yere naklettik. Paketlenerek, şu anda da bölgeye ulaşmak üzere hazır hale getirdik" dedi.



Geçim kaynaklarını, Elazığ için bağışladılar



Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Savran ise depremzedelerin yaşadıkları acıyı, 'can dostları' diye nitelendirdikleri, tek geçim kaynakları olan keçileri bağışlayarak paylaşabileceklerini düşündüklerini belirtti. Konargöçer bir yaşam biçimine sahip olduklarını söyleyen Savran, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Silifke ilçelerinde kışı geçirdiklerini, yaz aylarında ise Karaman, Konya, orta Toroslar'daki yaylalarda olduklarını belirtti. Savran, yapılan bağışla ilgili şunları söyledi: "Göçebe Yörüklerin elinde ne vardır? Can yoldaşımız olan keçilerimiz vardır. Biz 365 günü onlarla birlikte geçiriyoruz. Gönlünden kopan herkes, inanılmaz bir sevgi ve mücadeleyle en sevdiği, en çok vakit geçirdiği keçisini getirip bağışladı. Hem geçmiş olsun temennilerini iletelim hem de depremzede vatandaşlar için çorbada bizim de bir tuzumuz olsun, bölgeye varalım, yaraları az da olsa sarmaya çalışalım dediler. Ama maalesef araç konusunda, ulaşım konusunda, veteriner hekim nezaretinde mezbahada hijyenik bir kesim süreci gibi imkanlarımız ve gücümüz yoktu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ulaştık. Sağ olsunlar, düşündüğümüzden daha büyük destekte bulundular." - MERSİN