SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİN 40 GÜN SÜRECEK GÖÇÜ BAŞLADI - Son Dakika

MERSİN'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal kesimlerinde kış mevsimini çadırlarda geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman'a 40 gün süreck göç yolculuğuna başladı. Göç havadan da fotoğraflandı.

Kış aylarını Mersin'in sahil kesimlerinde geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Karaman ve Konya'a göçe başladı. Yaklaşık 40 gün sürecek göç sırasında bazı Yörükler, deveyle yolculuk yapıyor. Bu kadim kültürü yıllardır sürdüren ailelerden bazıları ise çadır ve eşyalarını traktör ya da kamyonete yükleyerek günlük 5-10 kilometre yol gidip, konaklayarak göç ediyor.

Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar (63), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor. Uçar, keçileri ve develeriyle Bozyazı ilçesinden çıktığı göç yolculuğunu konaklama noktası olan Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Söğüt Yaylası'nda Akdeniz sahilinde, bazen Torosların sarp yamaçlarında, bazen de karayolunda devam ettiriyor. Uçar, dağda oldukları için koronavirüs salgınından pek etkilenmediklerini söylüyor. Yörüklerde koronavirüs vakasına rastlanmadığını kaydeden Uçar, Bize bir sıkıntı olmadı. Bozyazı'dan yola çıktık, Karaman, Konya'ya kadar gideceğiz dedi.