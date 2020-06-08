Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamı film oldu - Son Dakika

Mersin'in Silifke Sarıkeçili Yörüklerin yaşamını konula alan 'Tunna Misali' filmin çekimleri sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , son konargöçerler olan Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamının anlatıldığı 'Turna Misali' adlı filmin setini ziyaret etti. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altınok ile birlikte seti gezen Başkan Seçer, filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz'dan film hakkında bilgi aldı. Başkan Seçer, Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı Pervin Çoban Sarvan'la da sohbet ederek, Yörüklerin göç yollarında yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Filmin, kadim kültürün tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Bu çalışma Mersin'in tanıtımı açısından da önemli. Bizi ilgilendiren taraflarından biri de bu. Kentimizin tanıtılmasını istiyoruz. Bu güzel bir araç olacak. Mersin'in, tabiri caizse dağın başında, tam anlamıyla keşfedilmemiş nadide bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Türkiye 'ye değil, dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyoruz. İşte bu tip çalışmalar buna çok büyük katkı sunacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz, film fikrinin 12 yıl önce doğduğunu söyledi. Görüntü yönetmeni Eyüp Boz'un, göç yollarında engellerle karşılaşan Sarıkeçililerle ilgili belgesel çektiğini hatırlatan Boz, daha sonraki süreçte, Sarıkeçili kültürünü daha iyi anlatabilmek için drama bir eser üretilmesi gerektiği fikrine ulaştıklarını anlattı. Filmin çekimi için Eyüp Boz'un önce kendisini, daha sonra Yörük kültüründen gelen oyuncu Yüksel Aksu 'yu ikna ettiğini kaydeden Boz, "Filmin kaba kurgusu TRT'de izlendi ve çok beğenildi. Korona salgını nedeniyle bazı gecikmeler oldu. Film çekimi için bize her türlü kolaylığı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi 'ne teşekkür ediyorum" dedi. Filminin senaristi ve yönetmeni Eyüp Boz, "Benim en büyük hayalim bu kültürün, özellikle geleneksel şekilde deveyle göçün yok olmaması. Bu koruma altına alınırsa bu film amacına ulaşmış olacak" diye konuştu.

Turna Misali filminin oyuncuları arasında yer alan ve kendisi de Sarıkeçili bir Yörük olan Yüksel Aksu da şunları söyledi:

"Biz 12 yıl önce buraya belgesel çekmeye gelmiştik. Ben de Sarıkeçili kökenli bir Yörüğüm, Muğlalıyım. Bir Yörük olarak Yörük olmayı bu belgesel çekimlerinde öğrendim ve çok çok büyük bir kıymet olduğunu anladım. Nenemin de lakabı 'Yörük Ayşaydı. Onunla gurur duymayı öğrendim. Şimdi bu 12 yıl içinde Eyüp ve iffet, güzel bir senaryo yazdılar. Evrensel ya da yerel kültürümüzü nakşetmek, yansıtmak bizlerin sanatçı olarak sorumluluğu." dedi.