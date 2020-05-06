Sarıkız bu yıl

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sadece 6 Mayıs günlerinde Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan suyun bulunduğu bölgede sakinlik gözlendi.

Her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği bölgeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene çevre sakinlerinden az sayıda kişi geldi.

Gençlere kısmet, hastalar da şifa verdiği inanılan Sarıkız'ı ziyaret eden vatandaşlar, şifa bulmak için kayadan akan suyu vücutlarına sürdü.

Sarıkız ve sarı su rivayeti

Rivayete göre, Sarıkız, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızıdır. Bir çatışma sırasında Sarıkız'ın yönettiği birlik yenik düşer. Yaralanarak ölen Sarıkız'ı, babası bugün suyun çıktığı mevkide gömer.



Sarıkız'ın suyun çıktığı yerde yattığına, akan suyun da Sarıkız'ın gözyaşı olduğuna inanılıyor. Sarı su, sadece mayıs ayında bir gün, genellikle de ilk haftasında damla damla akıyor. Buraya genellikle kısmet arayan bekar kız ve erkeklerin yanı sıra şifa arayan hastalar geliyor. Suyun çıkmasıyla oluşan ve alna sürülen çamurun baş ağrısını giderdiğine ve uğur getirdiğine inanılıyor.

Halk arasında bu olay, Sarıkız'ın ağlaması olarak nitelendiriliyor.