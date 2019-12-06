Son Dakika Haberleri: "Sarıkız"ın sağlığı cepten takip edilecek
Son Dakika Ekonomi 'Sarıkız'ın sağlığı cepten takip edilecek - Son Dakika Ekonomi

"Sarıkız"ın sağlığı cepten takip edilecek

6 saat önce

Yerli ve milli olarak geliştirilen Elektronik Küpe Sistemi ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanların günlük aktiviteleri sahiplerinin cep telefonuna mesaj olarak gelecek.

Yerli ve milli olarak geliştirilen Elektronik Küpe Sistemi ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanların günlük aktiviteleri sahiplerinin cep telefonuna mesaj olarak gelecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, AA muhabirine "Elektronik Küpe Sistemi" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Işıkgece, söz konusu sistemin denemelerin TİGEM çiftliklerinde devam ettiğini belirterek, uygulamanın en kısa zamanda yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

- "Ben sarıkız, iyiyim" mesajı

Elektronik küpenin işlevlerini de anlatan Işıkgece, şu bilgileri verdi:

""Elektronik küpeyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların günlük aktiviteleri sahiplerinin cep telefonuna mesaj olarak iletilecek. Hayvanların vücut ısısından, hasta mı oluyor yoksa bir rahatsızlığı mı var anlaşılıyor. Hayvanın aşırı hareketlerinden doğumlama zamanın geldiğini belli oluyor. Kızışma zamanları da hayvanların vücut ısılarına göre belli oluyor. Bu durumların hepsi cep telefonuna mesaj olarak iletiliyor. Bu sayede hayvan sahipleri daha rahat ediyor."

Işıkgece, özellikle yerleşim yerlerinden uzak yerlerde hayvan kayıplarının meydana geldiğinin altını çizerek, küpeyle hayvanlarının nerede olduklarının da belirleneceğini vurguladı. Işıkgece, normal bir günde hayvan sahinin cebine "Ben sarıkız, iyiyim." diye bilgilendirme mesajlarının da geleceğini aktardı.

"Canlı hayvan popülasyonu daha doğru sayılacak"

Mevcut kullanılan plastik küpenin üzerinde hayvana ait bir numara olduğuna dikkati çeken Işıkgece, şunları kaydetti:

"Eğer biz bu sistemi kullanırsak şu anda kullanılan numaraları da bu sisteme aktarmış olacağız. Böylelikle canlı hayvan popülasyonu daha doğru sayılacak. Hayvan popülasyonu canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca kulaklık numarasıyla ilgili bazen yapılan yanlış uygulamaların da önüne geçmiş oluyorsunuz. Hayvanların cinsleri gibi bilgilerde bu sistemin içerisinde olacak."

Söz konusu uygulama Turkcell ile yürütülüyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var
Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:01:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sarıkız"ın sağlığı cepten takip edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]