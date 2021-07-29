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Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı - Son Dakika

Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı

29.07.2021 18:40
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle tartışma yaratan ve hakkında soruşturma başlatılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın görevden alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda işlemin devam ettiğine dikkat çekildi.

Kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen Mehmet Sarı'nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı bilgisi paylaşıldı.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, kamuoyuna 'sarıklı amiral' olarak yansıyan personele ilişkin soru üzerine, "Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir." yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Tuğamiral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış, Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı - Son Dakika


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