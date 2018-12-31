Sarıkoca Üreticilerle Bir Araya Geldi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca üreticilerle bir araya geldi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca üreticilerle bir araya geldi.



İl müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkoca, il müdürlüğü yetkilileri ile birlikte üreticilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor.



Ergene ilçesine bağlı İğneler Mahallesi'nde ziyaretlerini sürdüren Sarıkoca, üreticilerle fikir alışverişinde bulundu.



Üreticilerin sorunlarının çözülmesi için çalışmaların devam ettiği ve ziyaretlerin sürdürüleceği belirtildi.

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