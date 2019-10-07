Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Çorlu STK Platformu, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti. Sarıkurt, "Çorlu'muzun geleceğine yön verecek ve omuz omuza şehrimizi daha çağdaş yarınlara taşıyacağız" dedi.



Çorlu STK Platformu'na destek veren Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği, Çorlu Rotary Kulübü, Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü, Çorlu Lions Kulübü, Çorlu Eğitim ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Vakfı, Çorlu Kültür ve Sanat Derneği, Çorlu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorlu Şubesi, Çorlu SMMM Derneği, Tekirdağ Tabip Odası Çorlu Temsilciliği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Çorlu Şubesi, Kadın Hakları Koruma Derneği ve Çorlu Sahne Sanatları Derneği başkan ve yöneticileri Çorlu için sorumluluk bilinciyle hareket ederek kent bilincinin sağlanması ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olabilmeyi hedeflediklerini belirterek, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile bu doğrultuda görüş alışverişinde bulundu.



Ortak çalışmalar yapılacak



Çorlu STK Platform Başkanı Müjdat Ayan yaptığı açıklamada, Çorlu'da hizmet veren dernek ve vakıflardan oluşan Çorlu STK Platformu olarak bugüne kadar Çorlu'da hizmet veren derneklerin genel olarak bireysel faaliyetlerde bulunduklarını ve birçok zorlukla karşılaştıklarını; derneklerin bu faaliyet ve projelerde tek başına başarılı olamadıklarını söyledi. Meydana gelen sorunların giderilmesi için bir araya gelip sorumluluk biliciyle kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yardımcı olacak çalışmalar ve çalıştaylar düzenleyerek Çorlu Kentlilik Bilinci'nin sağlanmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise konuşmasında yeni nesil belediyecilik anlayışıyla şehrin dinamik kimliklerini ön plana çıkarmayı arzuladıklarını ifade ederek, "Öncelikle şehrimiz için atmış olduğunuz bu adım bizim için çok değerli. Şehrimizde önemli bir misyonu üstlenen siz değerli dernek ve vakıf yöneticilerinin yorumlarına ve önerilerine ortak olacağız. Kültür ve sanatta toplumun her kesimi kucaklayan, insana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışı ile hareket ederek toplumun ihtiyaçlarına dokunmak için birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu birliktelik ile Çorlu'muzun geleceğine yön verecek ve omuz omuza şehrimizi daha çağdaş yarınlara taşıyacağız. Değerli düşünceleriniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ