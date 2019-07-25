Sarıkurt: "Esnaflarımızın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın"

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da taşımacılık hizmeti veren minibüs kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da taşımacılık hizmeti veren minibüs kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.



Kooperatif üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan 2019/363 Sayılı kararın ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. S.S. 40 No'lu Çorlu Önerler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 100 No'lu Seymen Birlik Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 96 No'lu Türkgücü Köyü Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. 95 No'lu Yakuplu Birlik Minibüs Taşıma Kooperatifi başkan ve üyeleriyle Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, kooperatif üyelerinin sorunlarını dinledi.



Ergene İlçesi sınırları içerisinden Çorlu Devlet Hastanesi'ne kadar taşımacılık yapan S.S. 21 No'lu Anıl Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üye minibüslerinin kuralları ihlal ederek Çorlu sınırları içerisinden de yolcu aldıklarını belirten kooperatif üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan 2019/363 Sayılı kararın uygulamaya geçirilerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini ve bu konuda gerekenin bir an önce yapılması gerektiğini belirterek Başkan Sarıkurt'un desteklerini istediler. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt taşımacılık kooperatifi üyelerinin haklı gerekçelerinin destekçisi olacaklarını ifade ederek, bu konuda hep birlikte dik durarak hareket edeceklerini söyledi. S.S. 40 No'lu Çorlu Önerler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 100 No'lu Seymen Birlik Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 96 No'lu Türkgücü Köyü Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. 95 No'lu Yakuplu Birlik Minibüs Taşıma Kooperatifi mensubu minibüsçülerin haklarını korumak için ilgili mercilerde gerekli girişimlerin yapılacağını ve konunun ivedilikle takip edileceğini belirten Başkan Sarıkurt, "Çorlu'muz sınırları içerisinde faaliyet gösteren siz değerli esnaflarımızın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın. En kısa sürede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) gerekli girişimleri yapacak ve sorunun bir an evvel çözülmesini sağlayacağız" dedi.



Kooperatif yetkilileri daha sonra Çorlu Belediyesi Halk Masası'na yazılı bir dilekçe ile başvurarak taleplerini ilettiler. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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