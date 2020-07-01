'Sarılık' tedavisi gören 2 günlük bebeğin ölümüne soruşturma - Son Dakika

'Sarılık' tedavisi gören 2 günlük bebeğin ölümüne soruşturma

KAYSERİ'de, sezeryanla dünyaya gelen 2 günlük bebek, 'sarılık' teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede, küvözde yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'de, sezeryanla dünyaya gelen 2 günlük bebek, 'sarılık' teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede, küvözde yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Polis memuru Mehmet Yaş (47) ile eşi Yeter Yaş'ın (35) geçen 24 Haziran'da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezeyanla erkek bebekleri dünyaya geldi. Çift ve bebekleri, bir gün sonra taburcu edildi. Yaş çifti, 2 gün önce doğan ve henüz adını koymadıkları bebeklerini kontrol amacıyla özel hastaneye götürdü. Bebek, 'sarılık' teşhisi konularak tedaviye alındı. Sarılık tedavisi için küveze alınan bebek, hayatını kaybetti.

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'BEBEĞİMİZİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRDÜK'

Baba Mehmet Yaş, oğlunun sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini ve sağlık kontrolleri için eşinin hamilik dönemince gittiği özel hastaneye götürdüğünü söyledi. Yaş, "Doktor hanım 'çocuğun sarılığına baksınlar' dedi ve bize yoğun bakım ünitesine gitmemizi söyledi. Orada çocuğumuzu aldılar ve yoğun bakım ünitesine götürdüler. Ben ve eşim yaklaşık 1 saat bekledik. Doktor hanıma sorduğumuzda, 'çocuğun sarılığı sınırda çıktı, yoğun bakımda kalacak, kan aldıracağım, eğer kan tahlilinde bu şekilde çıkarsa çocuğu yoğun bakım ünitesinde tedavi edeceğiz. Işın vereceğiz, sarılığını düşüreceğiz, yarın da taburcu ederiz, siz evinize gidin' dedi" ifadesini kullandı.

'NEFESSİZ KALDIĞINI SÖYLEDİLER'

Bebeklerinin karnını doyurmak için tekrar hastaneye gittiklerini kaydeden baba Yaş, bekleme yaptıkları sırada hemşirenin panikleyerek dışarı çıktığını söyledi. Baba Yaş, "Sesi titreyerek 'çocuktan kan alınmış mıydı?' dedi ve tekrar girdi. İçeriden bağırarak ağlama sesi gelmeye başladı; ama kapı kapalı olduğu için bizi içeri almadılar. Dışarıdan görevliler geldi, bize bilgi verilmedi. Yaklaşık 1 saat sonra yoğun bakım ünitesinden küvez içerisinde bir bebek çıkardılar, baktığımda bizim bebeğimiz olduğunu gördüm. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdüler. İsmini bilmediğim bir doktora ne olduğunu sordum, o da 'yoğun bakımda elimden geleni yaptım, çocuğun yaşam fonksiyonu gitmiş, inşallah burada döner' dedi. Yaklaşık 1 saat sonra bebeğin götürüldüğü hastanedeki yetkililer bize ölüm haberini verdi ve ölüm sebebinin 'yeni doğan bebeğin nefessiz kalması' olduğunu belirttiler. Ayrıca bebeğin yaklaşık 1.5 saat nefessiz kaldığını, bu şekilde rapor tutulup, adli vaka olduğunu, olaya savcılığın el koyacağını söylediler" diye konuştu.

'DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Baba Yaş, bebeklerinin sağlıklı şekilde götürdükleri özel hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu şekilde ölümüne ve bize evlat acısı yaşamamıza sebep olan hastane yönetiminden, yoğun bakım ünitesi görevlilerinden, bebeğim ile ilgilenmeyen doktordan şikayetçiyim" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Hastane yetkilileri ise adli sürecin devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapmayacaklarını belirtti.


İl Sağlık Müdürlüğü, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sarılık' tedavisi gören 2 günlük bebeğin ölümüne soruşturma - Son Dakika

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