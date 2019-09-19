Son Dakika Haberleri: Sarımsağın kilo maliyeti 4, satışı 40 lira
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Sarımsağın kilo maliyeti 4, satışı 40 lira

43 dakika önce

Marka haline gelen ve coğrafi işaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının kilosu Taşköprü'de 35-40 lira, tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor.

Sarımsağın kilo maliyeti 4, satışı 40 lira, System.String[]

Marka haline gelen ve coğrafi işaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının kilosu Taşköprü'de 35-40 lira, tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor.

Taşköprü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:50 
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