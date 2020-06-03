Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu - Son Dakika

Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor.

Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu, System.String[]

Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor. Görenler gözlerine inanmasa da kilogram yerine gram gram satışı yapılıyor.


Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsak 100 lira olmasına rağmen yine de rağbet görüyor.


Bursa'nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatı duyuncu şok oluyor.


Sarımsak satan Semih Şeker konuyla ilgili şunları söyledi. "Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor"


Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer. Bunu isteyen de var ama eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor" - BURSA

İnegöl, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:29
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi         
10:12
İş insanına İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan Ayşe Özgün yakalandı         
10:04
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı         
10:01
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
09:58
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı         
09:40
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı         
09:36
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi         
09:36
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu         
09:25
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı         
09:25
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı         
09:20
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı         
09:17
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı         
09:16
Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil         
09:12
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler         
09:05
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü         
09:00
Bilim insanları koronavirüs salgınını Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu         
08:59
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor         
08:58
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi         
08:52
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor         
08:26
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi         
08:26
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor         
07:53
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız 79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız         
07:47
Soylu, Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi         
07:31
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
07:30
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada         
02:51
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı         
02:44
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz         
01:00
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı         
00:48
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 10:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]