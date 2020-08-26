Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek - Son Dakika

Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek

Pandemi sürecinde 'Korona virüsü önlüyor', 'Virüse karşı sağlığa faydası var' gibi söylentilerle fiyatı hayli yükselenve önceki yıl başından beri fiyatı inmek bilmeyen sarımsaktaki artışın önümüzdeki yılda da artarak devam edeceği düşünülüyor.

Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek, System.String[]

Pandemi sürecinde 'Korona virüsü önlüyor', 'Virüse karşı sağlığa faydası var' gibi söylentilerle fiyatı hayli yükselen

ve önceki yıl başından beri fiyatı inmek bilmeyen sarımsaktaki artışın önümüzdeki yılda da artarak devam edeceği düşünülüyor.

2019 yılında ünlü Taşköprü sarımsağının bölgeden çıkışı 35-40 liraya, büyükşehirlerde perakende satış fiyatı 50-60 liraya kadar çıkmıştı. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse döneminde, korona virüse karşı sarımsağın iyi geldiği ile ilgili dolaşan söylentiler, bu fiyatta daha da zirve yaptırarak 80-100 kadar çıkarttı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır inmek bilmeyen sarımsak fiyatında yaşanan bu fahiş yükseliş, vatandaşları endişelendiriyor. Dünya meşhuru Kastamonu Taşköprü sarımsağın kışlık için ilk kesimi Ağustos ayın başından yapılırken, bu sene fiyatlarda bir iniş olacağı bekleniyordu. Bu yıl sucuk ve pastırmacıların yüksek talebi, Korona virüs vakalarında devam eden artış, bazı şehirlerde yeri sarımsak tohumların yerine Çin tohumun ekilmesi gibi sorunlar nedeniyle bekleyenlerin umutları olumsuz sonuçlandırarak yeni sezonda sarımsak fiyatı 50 liradan başladı. Kış gelmeden yaşanan bu fiyat yükselişinin önümüzdeki kış aylarında aratarak devam edeceği düşünülüyor.

Vatandaşlar alım gücüne uyarak adetle veya demetle satın alan sarımsağın Eskişehir'deki satıcıları, bu sezon toptan satışların yüksek fiyatla başlanması nedeniyle tezgahlarında da bundan etkilendiğini belirtti. Uzun yıllardır Eskişehir Kapalı Pazarda sarımsak satıcısı olan Sevil Yalçın yeni sezonda gelen sarımsağın fiyatını değerlendirdi. Sevil Yalçın, "Geçen sene sarımsak pahalıydı, ama Korona virüs olana kadar fiyatlar en azından sabitti. Korona zamanı sarımsak fiyatı daha da katılandı. Niye? Çünkü Korona virüse karşı sarımsağın bir süre faydaları hakkında bazı söylentiler dolaştı ortalarda. 'Korona virüsü önlüyor. Virüse karşı sağlığa faydası var' gibi söylentiler dolaşınca biz piyasada sattığımız 50-60 liralık sarımsağı toptan bile 60-70 liraya almak zorunda kaldık. Masraflarımızı ekleyerek biz satarken fiyat 80 liraya kadar yükseldi. Hatta bazı yerlerde kilosu 100 liraya satan sarımsak satıcısını de gördük. Geçen sene sel olduğu için verim az oldu ve fiyat yüksek olmuştu. Bu sene Kastamonu'nun yani sıra başka şehirlerde de sarımsak ekti. Bu nedenle biz fiyatlar ineceği bekliyorduk, ama olmadı. Çünkü virüs vakalarında ki artış nedeniyle toptan sarımsağı satışı yapanlar yine fiyatta büyük iniş yapmadı. Üstelik 'verim yok', 'üretim az' diyerek toptan bu sefer kilosu 35-40 liraya satılmaya başladı. Biz de üstüne kar ekleyerek 55 liradan satıyoruz. Fiyatlar yakın zamanda düşmez. Eğer düşerse de kasım, aralık ayında ancak bir nebze düşebilir" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar sabit olmayınca biz önümüzü göremiyoruz"

Sarımsak pazarında fiyatlar sabit olmadığından toptan alanlar da büyük siparişler edince zarara uğramaktan korkuyor. Dolayısıyla tezgahlarında sarımsak satanlar az ürün alıp sattıktan sonra yine sipariş ediyorlar. İki kere sipariş ve ayrı nakliye ücreti ise bu sefer yine sarımsağın fiyatı yükseliyor. Konu ile ilgili konuşan Yalçın, "Pazardaki fiyatlar da bu sene sabit değil. Yani bir düşüyor bir çıkıyor. Bu sefer biz önümüzü göremiyoruz. Yüksek fiyatta alıp daha sonra zarar ederiz diye az sarımsak alıyoruz. Az satıp yine alıyoruz. Bu durumda nakliye ücreti de yükseliyor, ama yine de fazla mal alıp satamamak veya ucuza satmaktan iyidir. Bu yıl sezon sonunda ellerinde kalan sarımsağı bile bize 65 liraya sattı. Biz aldıktan sonra tek tek arayarak kalitesi ve boyutuna göre fiyat koyduk. Onlardan en son gidenler kaldı şuan. Onları da 40 liraya satıyoruz. Bir de Çin sarımsağı bulabilirsiniz bazı tezgahlarda, marketlerde. Onlar biraz ucuz oluyor, ancak onlarda sarımsağın tadı ve aroması bulamazsınız. Kastamonu sarımsağın bir parça alırsınız ve Çin sarımsağından bir tane alırsanız aynı etmez. Onlar sadece 'içinde sarımsak var' diye düşünüp vatandaş kendini rahatlatmak için alıyor. Çünkü Çin sarımsağı, sarımsağın yapması gereken faydaları asla etmiyor. Bunu bilenler bu nedenle fiyat yüksek de olsa yerli üretimi olan Kastamonu Taşköprü sarımsağı alıyorlar" diye anlattı.

"Pastırmacı ve sucukçular sarımsağın talebi yükletiyor"

Kapalı Pazarında sarımsak satan diğer bir tezgahtar Şakır Erdemir de Yalçın'ın görüşlerine katılarak, bu yıl fiyatlarda iniş olmayacağı belirtti. Ayrıca Erdemir, sarımsağın yüksek fiyatının nedeni olarak ise sucukçu ve pastırmacıların yüksek talebi dolaysıyla oluşan mal krizi olduğu ifade etti. Erdemir, "Sarımsak fiyatı bu sene düşmez. Korona virüs nedeniyle fiyatlar yükseldiği düşünmüyorum, ancak Kastamonu sarımsağı kaliteliyken üretim azdır. O nedenle pahalı olur. Urfa, Antep ve Kahramanmaraş'ta Çin tohumu ekerler. Onların fiyatı biraz düşük oluyor. Ama onların lezzeti bile olmaz. Onlar ne sucuğa ne de pastırmaya katabiliyorlar. Türkiye'de sucuk ve pastırmaya bir tek Kastamonu sarımsağı katarlar. Başkası değil. Geçen senede yaşanan selin etkisi hala devam ediyor. Nasıl? O sel verimli topraklarını da alıp götürdü. Bu sene Kastamonu'da ekiş var, ama verim yine beklediği kadar olmadı bizim duyduğumuza kadar. Toptan satış yapanlar bize 35-40 liradan kapı açtı. Biz de ona göre alıp 40-50 liraya satıyoruz. Bir de pastırmacı ve sucukçular sarımsağın talebi yükletiyor. Bu nedenle piyasada kiriz oluşuyor ve fiyatlar yüksek gidiyor.. Bu sene fiyatlarda düşüş olacağı da düşünmüyorum. Geçen sene gibi aynı kalır" dedi. - ESKİŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Eskişehir, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı         
14:52
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de         
14:09
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur         
12:33
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi         
10:33
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 18:43:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei