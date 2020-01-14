Sarımsak halde 35, pazarda 80 lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sarımsak halde 35, pazarda 80 lira - Son Dakika Ekonomi

Sarımsak halde 35, pazarda 80 lira

6 saat önce

Adana'da halde 30 ile 35 lira arasında satılan Kastamonu Taşköprü sarımsağı pazarda 80 liradan satılıyor.

Sarımsak halde 35, pazarda 80 lira, System.String[]

Adana'da halde 30 ile 35 lira arasında satılan Kastamonu Taşköprü sarımsağı pazarda 80 liradan satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman ise, "6 aydır Adana halinde hiç sarımsakta artış olmadı ama tezgahta çok fahiş fiyattan satılıyor" dedi.


Geçtiğimiz aylarda Adana'da kilosu 35-40 liradan alıcı bulan Kastamonu Taşköprü sarımsağı, şu anda semt pazarında 80 liraya satılıyor.


Kiloyla sarımsak alamayanlar için de pazarcı esnafı 1 baş sarımsağı 5 liradan satıyor.


"Denetim yapılmıyor, fiyatlar da artıyor"


Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman, "Sarımsak hem ithal var hem de yerli üretimimiz var. Kastamonu sarımsağı 30-35 lira. Kahramanmaraş'ta üretilen sarımsak ise 20-25 lira. Çin ve İran'dan gelen sarımsaklar yenecek durumda değil. Bizim hallerimizde bir artış olmadı ancak market ve pazarlarda artış var. Onun da nedeni denetim yapılmıyor. Eğer denetim yapılsa vatandaş ucuz yemeye devam eder" diye konuştu.


Batman, pazarlarda yüksek fiyatlara satılan sarımsak ile ilgili, "6 ay diliminde hiç sarımsakta Adana halinde artış olmadı ama tezgahta çok fahiş fiyattan satılıyor" dedi.


"Ne kadar pahalı olursa o kadar iyi satılıyor"


Pazarda ise 80 liradan Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile ithal sarımsak satan Ali Demir isimli satıcı, "Vatandaşın durumu iyi. Ne kadar pahalı olursa o kadar iyi satılıyor. 80 liradan 15 liraya kadar sarımsak var. Kastamonu Taşköprü sarımsağı büyükleri 80 lira. Vatandaş en çok Çin malını alıyor. Onunda kilogram fiyatı 30-35 lira. 1-2 tane sarımsak alıyor ancak" ifadelerini kullandı.


Bir vatandaş ise artan fiyatlar nedeniyle sarımsak alamadığını belirtti.


Başka bir vatandaş, "1 baş sarımsağa gücümüz yetiyor. Alamıyoruz. 1 baş veya yarım baş alıyoruz" diye konuştu.


80 liralık Kastamonu Taşköprü sarımsağından 20 liralık alan vatandaş da, "Ben kendi yerli malı sarımsağımı yemek istiyorum. Bütün tohumlar ithal. Yerlinin lezzetini vermiyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kastamonu, Taşköprü, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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