Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti - Son Dakika

Sarımsak hasadı yaparken tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti

Şanslı çiftçi, bulduğu taşın araştırılmasını istiyor

Farklı renkteki taşı internetten araştırınca gök taşı olduğuna kanaat getirdi

Taşı bulduğu tarlada yeni taşlar bulma ümidi ile aramaları sürdürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hasat yapan çiftçi, tarlasında gök taşı bulduğunu iddia etti. Şanslı çiftçi, taşı bulduğu tarlada yenilerini bulma ümidiyle arayışlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacının karşılandığı ve üreticisinin 'beyaz altın' diye tabir ettiği Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. Kastamonu'nun merkeze bağlı Halaçlı köyünde çiftçilik yapan Muttalip Küçükömeroğlu, sarımsak hasadı yaptığı sırada farklı renk ve biçimde bir taş buldu. Küçükömeroğlu, yaklaşık 150 gram ağırlığında olan meteorit taşın ne olduğuna dair fikir sahibi olmak için internette araştırma yaptı. Taşın eridiğini ve az da olsa mıknatıs özelliği olduğunu söyleyen Muttalip Küçükömeroğlu, bulduğu taşın gök taşı olduğunu iddia ederek yetkililerden taşın incelenmesini talep etti.

Sarmısak hasadı yaparken gök taşı buldu

Halaçlı köyünde ikamet ettiğini ve sarımsak yetiştirdiğini belirten Muttalip Küçükömeroğlu, "Ben, tarlamda sarımsak hasadı yaparken taş dikkatimi çekti. Tabii ki her şey bir ihtimal. Ama ülkemizde göktaşı olmayacak diye bir şey de yok. Bu taş her yerde olabilir. Çünkü milyonlar yıl önce Dünyamız göktaşına maruz kalmış. İhtimal olarak bende taşı tarladan alıp inceledim. Taşın kütlesel bir ağırlığı var. Hafifte bir mıknatıs çekimi var. İçerisinde taşın parıltılar bulunuyor. Göktaşı olduğuna ihtimal verdim ama madende olabilir. Benim özellikle taşlara bir ilgim var. Daha önceden de taş araştırıyordum. Zannedersem araştırılırsa belki bu taştan bir netice çıkabilir diye düşünüyorum. Bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

"Ben de taşın ne olduğunu merak ediyorum"

Bulduğu taşın 150 gram civarında bir ağırlığının olduğunu söyleyen Muttalip Küçükömeroğlu, "Bu taşı benim ölçme gibi bir şansım olmadı. Ben, bazı videolar izledim. Bu izlediğim videolardaki bazı özelliklere bu taşın sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü taş erimiş, baya bir erimiş. Bir sıcaklığa maruz kalmış. İçerisinde küçükte olsa pırıltılar var. Bende taşın ne olduğunu merak ediyorum, öğrenmeye çalışacağım. Ben de taşın ne olduğunu merak ediyorum. İncelenirse çok iyi olur, çünkü köyümüze de bir katkısı olur. İnşallah bir netice alırız" şeklinde konuştu.

Başka taşlar bulma ümidiyle arayışı sürdürüyor

Küçükömeroğlu, taşı bulmasının ardından tarlasında başka taş olabileceğini düşünerek aramalarını halen sürdürdüğünü kaydetti.