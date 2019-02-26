Son Dakika Haberleri: Sarımsak Hırsızları" Tutuklandı

Sarımsak Hırsızları" Tutuklandı

43 dakika önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 330 kilogram sarımsak çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Sarımsak Hırsızları
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 330 kilogram sarımsak çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'ndeki sebze meyve halinden yaklaşık 330 kilogram sarımsağın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aynı mahallede olduğu tespit edilen şüpheli F.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:02 Kaynak: AA

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