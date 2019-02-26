Sarımsak Hırsızları" Tutuklandı
43 dakika önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 330 kilogram sarımsak çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde, 330 kilogram sarımsak çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Acarlar
Mahallesi'ndeki sebze meyve halinden yaklaşık 330 kilogram sarımsağın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aynı mahallede olduğu tespit edilen şüpheli F.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:02 Kaynak: AA
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