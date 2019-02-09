Sarımsak İşçilerinin Yevmiye Ücretleri Belli Oldu
1 saat önce
Kastamonu'da havaların mevsim normallerinin üzerinde ısınmasıyla birlikte dikimine erken başlanılan sarımsak sezonuna ait kadın işçi yevmiyelerinin fiyatı da netleşti.
Kastamonu
'da havaların mevsim normallerinin üzerinde ısınmasıyla birlikte dikimine erken başlanılan sarımsak sezonuna ait kadın işçi yevmiyelerinin fiyatı da netleşti. Taşköprü
Kaymakamlığından alınan bilgiye göre ilçe Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Sarımsak Üreticileri birliğinin ortaklaşa aldığı karar ile kadın sarımsak işçilerinin dikim yevmiyeleri 70 TL, söküm yevmiyeleri de 75 TL olarak belirlendi.
Taşköprü'de çalışan kadın sarımsak yevmiyecileri, "Geçen yılda aynı fiyattan dikim gerçekleştirdik. Bu fiyatlatın yükselmesini talep etmiştik. Ancak sabit tutulmuş alınan kararı doğru bulmuyoruz" dediler. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:01 Kaynak: İHA
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