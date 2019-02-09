Son Dakika Haberleri: Sarımsak İşçilerinin Yevmiye Ücretleri Belli Oldu

Sarımsak İşçilerinin Yevmiye Ücretleri Belli Oldu

1 saat önce

Kastamonu'da havaların mevsim normallerinin üzerinde ısınmasıyla birlikte dikimine erken başlanılan sarımsak sezonuna ait kadın işçi yevmiyelerinin fiyatı da netleşti.

Sarımsak İşçilerinin Yevmiye Ücretleri Belli Oldu, System.String[]
Kastamonu'da havaların mevsim normallerinin üzerinde ısınmasıyla birlikte dikimine erken başlanılan sarımsak sezonuna ait kadın işçi yevmiyelerinin fiyatı da netleşti.

Taşköprü Kaymakamlığından alınan bilgiye göre ilçe Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Sarımsak Üreticileri birliğinin ortaklaşa aldığı karar ile kadın sarımsak işçilerinin dikim yevmiyeleri 70 TL, söküm yevmiyeleri de 75 TL olarak belirlendi.

Taşköprü'de çalışan kadın sarımsak yevmiyecileri, "Geçen yılda aynı fiyattan dikim gerçekleştirdik. Bu fiyatlatın yükselmesini talep etmiştik. Ancak sabit tutulmuş alınan kararı doğru bulmuyoruz" dediler. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:01 Kaynak: İHA

İşçi, Kastamonu, Yaşam
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