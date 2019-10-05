Son Dakika Haberleri: Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
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Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

1 saat önce

Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.

Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü, System.String[]

Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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