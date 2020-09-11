Sarımsak pazarında koronavirüs denetimi yapıldı

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki sarımsak pazarında koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında denetim yaptı.

Kastamonu'nun Coğrafi İşaretle ürünü Taşköprü sarımsağının satıldığı yerlerden bir tanesi olan Alatarla Sarımsak Pazarı'nın girişinde koronavirüs salgınına karşı denetim yapıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından esnaf ve vatandaşların ateşi ölçüldü. Ayrıca jandarma ekiplerince maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Pazar yerinde sık sık anonslarla maske takma ve sosyal mesafe tedbirlerine uymaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Denetimlere bizzat katılan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran da, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, salgının yayılmaması için gerekli tedbirlere azami düzeyde uymaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Avkıran, beraberinde jandarma ekipleri tarafından köylerde bulunan pozitif vaka ve temaslı kişilere yönelik denetimlerini de sürdürdü.

Pazaryerindeki vatandaşlar ve satıcılar kurallara uyulması, uymayanların Jandarmaya bildirilmesi ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmiştir.