Sarımsak tarlasında çalışanların yevmiyesi 90 lira olarak belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sarımsak tarlasında çalışanların yevmiyesi 90 lira olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Sarımsak tarlasında çalışanların yevmiyesi 90 lira olarak belirlendi

6 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan işçilerin yevmiyesi 90 TL olarak belirlendi.

Sarımsak tarlasında çalışanların yevmiyesi 90 lira olarak belirlendi, System.String[]

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan işçilerin yevmiyesi 90 TL olarak belirlendi.


Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü İlçe Tarım Müdürü Mesut Şallı ile birlikte sarımsak tarlasında çalışan işçileri ziyaret ederek işçilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam İbrahim Çenet, her yıl olduğu gibi bu sene de sarımsak dikimi yapan yevmiyeci kadın işçilerin günlük yevmiye ücretleri konusunda işverenlerle yevmiyeci kadınları anlaştırarak günlük yevmiye ücretlerinin 90 TL olması konusunda uzlaşmacılık yaptı.


Kaymakam Çenet, yaptığı açıklamada, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz, demiş atalar. Bu gün Çördük köyümüzde, Fahrettin Alay'a ait tarlada sarımsak ekimi yapan çiftçi hanımlara konuk olduk. Kadın çiftçilerin başkanı, Kayadibi köyünden Sema Ünal, günlük yevmiyelerinin 90 TL olması konusunu çiftçi hanımlar adına talep etti. Biz de tarla sahibinin rızası ile onları fiyatta uzlaştırdık. Taşköprü'müze yeni sezonun hayırlı ve tutkun olmasını diler; bol ve verimli hasatlar ve kazançlar dileriz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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