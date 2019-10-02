Sarımsak Taşköprü'de 18 ila 40 TL arasında satılıyor, üretici "Sarımsak fiyatları makul" diyor

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu:

"Pazardan 4 kilo domates alırsınız 1 haftada tüketirsiniz ancak 4 kilo Taşköprü sarımsağı bir aileye 1 yıl yeter"

Üreticiler: "Sarımsak fiyatları makul seviyede"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyada en kalitelisi üretilen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağında ki fiyat artışı, Taşköprülü sarımsak üreticileri tarafından makul seviyede gösteriliyor.

Taşköprü ilçesinde her haftanın salı günü kurulan sarımsak pazarında 1. kalite sarımsak 38-40 TL, 2. kalite sarımsak 25-30 TL ve 3. kalite sarımsak ise 18-23 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının %25'ini karşılayan Taşköprü'de bu sende hasat döneminde yağan aşırı yağmur ve dolu yağışından kaynaklanan rekolte düşüşünün sarımsak fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyleyen üreticiler bu fiyatların makul seviyede olduğunu verimden kaynaklanan kaybın fiyattaki yükselişle ancak karşılanabildiğinin altını çizdiler.

-Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu;

"Pazardan 4 kilo domates alırsınız 1 haftada tüketirsiniz ancak 4 kilo Taşköprü Sarımsağı bir aileye 1 yıl yeter"

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise artan sarımsak fiyatlarını şu şekilde değerlendirdi; "Sarımsak fiyatları bu yıl yüksek, üreticilerimiz de mutlu bu sene ki fiyatların yüksel olması rekoltede yaşanan düşüşle alakalı ancak şunu da hemen belirtelim sarımsak üretimi yapan diğer bölgelerde de bir rekolte düşüşü var biz Türkiye'de üretilen sarımsakların yüzde 25'ini karşılıyoruz ama fiyatları biz belirleyemiyoruz. Sarımsak piyasası arz ve talep dengesine göre şekilleniyor. Bu arada fiyatların bu seviyede olmasının farklı nedenleri de var girdi maliyetleri de yüksek gübre mazot olsun işçi fiyatları olsun hepsi artı maliyet olarak fiyatlara yansıyor. Öte yandan tüketici açısından bu fiyatların kurtarır şeklide şudur örneğin pazardan 4 kilo domates alırsınız 1 haftada tüketirsiniz ve haftaya tekrar 4 kilo domates daha almak zorundasınız ancak 4 kilo Taşköprü Sarımsağı bir aileye 1 yıl yeter."