Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu! - Son Dakika

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) Bölgesi'nde TÜFE bir önceki aya göre artış, Türkiye oranının üstünde gerçekleşti. Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu oldu.



TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) istatistik bölgesinde TÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre %1,45 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,64, on iki aylık ortalamalara göre %13,36 artış gerçekleşti. Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) Bölgesi'nde Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı: Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Sivri Biber zam şampiyonu TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Haziran ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta Haziran ayında %38,12 artış oranıyla sivri biber zam şampiyonu olurken, bunu %26,36 oranıyla taze fasulye, %21,90 oranıyla elma, %13,13 oranıyla yer fıstığı, %12,78 artış ile dolmalık biber takip etti. Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok sarımsak ucuzladı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Haziran ayında fiyatı düşen ürünlerin başında sarımsak geldi. Haziran ayında sarımsak %33,67 oranında düşerken, bu ürünü %20,79'luk düşüş ile domates izledi. haziran ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında %18,15 ile kuru soğan, %16,08 ile yumurta, %6,35 ile ayakkabı (erkek için) yer aldı. - ERZİNCAN