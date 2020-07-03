Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu! - Son Dakika

Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu!

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) Bölgesi'nde TÜFE bir önceki aya göre artış, Türkiye oranının üstünde gerçekleşti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) Bölgesi'nde TÜFE bir önceki aya göre artış, Türkiye oranının üstünde gerçekleşti. Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu oldu.


TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) istatistik bölgesinde TÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre %1,45 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,64, on iki aylık ortalamalara göre %13,36 artış gerçekleşti. Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) Bölgesi'nde Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı: Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Sivri Biber zam şampiyonu TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Haziran ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta Haziran ayında %38,12 artış oranıyla sivri biber zam şampiyonu olurken, bunu %26,36 oranıyla taze fasulye, %21,90 oranıyla elma, %13,13 oranıyla yer fıstığı, %12,78 artış ile dolmalık biber takip etti. Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok sarımsak ucuzladı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Haziran ayında fiyatı düşen ürünlerin başında sarımsak geldi. Haziran ayında sarımsak %33,67 oranında düşerken, bu ürünü %20,79'luk düşüş ile domates izledi. haziran ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında %18,15 ile kuru soğan, %16,08 ile yumurta, %6,35 ile ayakkabı (erkek için) yer aldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu! - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
17:37
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarımsak ucuzladı, sivri biber zam şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]