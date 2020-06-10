Sarımsak üreticinin yüzünü güldürdü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde sarımsak hasadının başladığı ve verimin üreticinin yüzünü güldürdüğü bildirildi.



Vize İlçesi Çavuşköy köyünde 100 dekar alanda ekilen sarımsakların hasadı başladı. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2020 yılı hasat dönemindeki sarımsaklar rekolte artış ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Dekara yaş verimi 2 ila 2.5 ton arasında, kuru verimi ise 1-1.25 ton arasında değişen sarımsağın, fiyatı da üreticilerimizi memnun etti. Dekara ortalama tarladan 16 bin liraya alıcı buldu" denildi.



Verimden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen üreticiler ise, fiyatının da yüksek olmasının ayrıca kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. - KIRKLARELİ