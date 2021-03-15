Sarımsakları ince ince doğrayarak ödülünü kutladı

ÖDÜL TÖRENLERİ DE DEĞİŞTİ

Özellikle de sinema ve müzik dünyasında, pandemi nedeniyle iptal edilen ya da ertelenen törenler yeni kurallar altında gerçekleşiyor. Önce sinemanın en çok merak edilen ödüllerinden biri olan Altın Küre dağıtıldı, şimdi de müzik dünyasının saygın ödüllerinden Grammy'ler sahiplerini buldu.

MUTLU HABERİ MUTFAKTA ÖĞRENDİ

Pandemi sonrası yapılan ödül törenlerinin en çok dikkat çeken yanlarından biri de ünlülerin hepsinin aynı anda aynı mekanda bulunmaması, online bağlantılarla törene katılması. Bunun son örneklerinden biri de dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşen Grammy töreninde yaşandı. Kısıtlı sayıda ünlü kırmızı halıda boy gösterdi, sahne şovu yapanların dışında yoğun bir fiziksel katılım yoktu. Onun yerine birçok ünlü evlerinden törene bağlandı. Bunlardan biri de gecede bir de ödül kazanan John Legend'dı. Ünlü müzisyen ödülünü kutlamak için "mutfakta ince ince sarımsak doğradı."

SARIMSAKLARI DOĞRAYARAK KUTLADI

Model Chrissy Teigen ile evli olan Legend de aday olduğu Grammy törenine fiziksel olarak katılmak yerine evinden online olarak bağlandı. Hatta John Legend'ın R&B dalında yılın albümü ödülünü kazandığını da mutfakta yemek yaparken eşinden öğrendi. Çiftin her ikisinin de Instagram hesaplarında paylaştığı videoda Teigen eşine "John şu anda R&B dalında ödül kazandın, nasıl kutlayacaksın?" diye soruyor. Legend da ona "Sarımsakları ince ince doğrayarak" diye yanıt veriyor.

EVDE GRAMMY ŞIKLIĞI

Chrissy Teigen ve John Legend, Grammy törenini evde olmalarına rağmen son derece şık giysiler içinde izledi. O sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı çift. John Legend, bu kazandığı ödülle, kariyerinin onbirinci Grammy'sini de koleksiyonuna katmış oldu.

SONRA PARTİYE GİTTİLER

John Legend ve Chrissy Teigen, töreni evlerinde izledikten sonra düzenlenen partiye katıldı. O parti için Legend, tepeden tırnağa siyahlar giydi. Teigen ise kırmızı elbisesini siyah bir şalla tamamladı. Yüzüne de gümüş rengi pırıltılı bir maske taktı.

GEÇEN YILKİ TÖRENDEN

Legend, 63'üncü Grammy törenini üzerinde ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan pijama ve kaftan ile izledi. Eşi Chrissy Teigen ise onun aksine şık bir gece kıyafeti tercih etti. Ünlü çift, geçen yılki Grammy törenine fiziksel olarak katılıp kırmızı halıda fotoğrafçılara poz vermişti.