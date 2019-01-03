Sarımsaklı Brokoli Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
1 saat önce
Sarımsaklı brokoli tarifi, pratik yemek tarifleri! Mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz pratik yemek tarifleri arasında yer alan sarımsaklı brokoli yapıyoruz.
Sarımsaklı
brokoli tarifi, pratik yemek tarifleri! Mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz pratik yemek tarifleri arasında yer alan sarımsaklı brokoli yapıyoruz. Çok sağlıklı ve faydalı sarımsaklı brokoli tarifini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:04 Kaynak: Youtube
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