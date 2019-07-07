Sarımsaklı'da "Sevgi Kampı"
1 saat önce
Kayseri'de Sevgi Evleri çocukları için Sarımsaklı'da kamp düzenledi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:17 Kaynak: AA
'de Sevgi Evleri
çocukları için Sarımsaklı
'da kamp düzenledi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri çocukları kendileri için düzenlenen kampta farklı etkinliklerde gönüllerince eğlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin ev sahipliğinde Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleşen kampta, çocuklar için yarış parkuru, dart, okçuluk, voleybol
gibi spor etkinlikleri düzenlendi.
Kampa Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer
de katıldı.
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