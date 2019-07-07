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Sarımsaklı'da "Sevgi Kampı"

1 saat önce

Kayseri'de Sevgi Evleri çocukları için Sarımsaklı'da kamp düzenledi.

Sarımsaklı'da
Kayseri'de Sevgi Evleri çocukları için Sarımsaklı'da kamp düzenledi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri çocukları kendileri için düzenlenen kampta farklı etkinliklerde gönüllerince eğlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin ev sahipliğinde Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleşen kampta, çocuklar için yarış parkuru, dart, okçuluk, voleybol gibi spor etkinlikleri düzenlendi.
Kampa Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:17 Kaynak: AA
Sevgi Evleri, Sarımsaklı, Kayseri, Güncel
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