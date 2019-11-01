Sarımsaklı Parmesanlı Yer Elması Tarifi

Malzemeler:
*600 g yer elması
*4 diş sarımsak
*4 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 tutam maydanoz
*1 çay kaşığı karabiber
*1 tutam muskat rendesi
*2 çay kaşığı tuz
*2 yemek kaşığı toz parmesan
Tarif:
1-Yer elmalarını iyice yıkayın.
2-Yıkadığınız yer elmalarını kabuklarını soymadan ortadan ikiye ya da üçe bölün.
3-Sarımsakların kabuklarını soyup iyice ezin.
4-Derin bir kasenin içinde zeytinyağı, sarımsak, muskat rendesi, karabiber ve tuzu karıştırın.
5-Ardından doğradığınız yer elmalarını bu karışıma iyice bulayın.
6-Yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisinin üzerine yer elmalarını aktarın.
7-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.
8-Fırından çıkan yer elmalarının üzerine parmesan ve maydanoz serpip servis edin.
9-Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik