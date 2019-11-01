Son Dakika Haberleri: Sarımsaklı Parmesanlı Yer Elması Tarifi
Son Dakika Magazin Sarımsaklı Parmesanlı Yer Elması Tarifi

Sarımsaklı Parmesanlı Yer Elması Tarifi

7 saat önce

Malzemeler: *600 g yer elması*4 diş sarımsak*4 yemek kaşığı zeytinyağı*1 tutam maydanoz*1 çay kaşığı karabiber*1 tutam muskat rendesi*2 çay kaşığı tuz*2 yemek kaşığı toz parmesanTarif: 1-Yer elmalarını iyice yıkayın.

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Malzemeler:


*600 g yer elması


*4 diş sarımsak


*4 yemek kaşığı zeytinyağı


*1 tutam maydanoz


*1 çay kaşığı karabiber


*1 tutam muskat rendesi


*2 çay kaşığı tuz


*2 yemek kaşığı toz parmesan


Tarif:


1-Yer elmalarını iyice yıkayın.


2-Yıkadığınız yer elmalarını kabuklarını soymadan ortadan ikiye ya da üçe bölün.


3-Sarımsakların kabuklarını soyup iyice ezin.


4-Derin bir kasenin içinde zeytinyağı, sarımsak, muskat rendesi, karabiber ve tuzu karıştırın.


5-Ardından doğradığınız yer elmalarını bu karışıma iyice bulayın.


6-Yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisinin üzerine yer elmalarını aktarın.


7-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.


8-Fırından çıkan yer elmalarının üzerine parmesan ve maydanoz serpip servis edin.


9-Afiyet olsun!


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 
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